El Mobile, símbol de la reactivació del turisme de congressos

Quin és el model de la Barcelona postpandèmia?

Elva donar el tret de sortida a la seva edició d'enguany amb el sopar inaugural d'aquest diumenge i aquest dilluns ha començat l'activitat als pavellons de la Fira de Barcelona. És una edició descafeïnada per la renúncia de molts operadors a participar-hi presencialment ides de bon principi. "L'èxit és obrir portes", assegurava el director, John Hoffman, els dies previs a l'obertura. Part dels sectors econòmics de la ciutat, però, es prenen el retorn del Mobile com un símbol del turisme de congressos que aspiren a recuperar.Es tracta d'un efecte "anímic" que té poca traducció en impacte econòmic, en paraules del. "La importància és reputacional, l'efecte econòmic és irrellevant", valora en declaracions a. Enguany els organitzadors esperen que fins a 35.000 persones poden passar pel saló. Una xifra que queda molt lluny del rècord de 109.000 visitants assolit el 2019. Enguany tampoc s'han fet estimacions de l'impacte econòmic a la ciutat, que va dos anys es va xifrar en 473 milions d'euros. Hoffman ha demanat fer la valoració amb les "dades reals" de què es disposin un mes després del certamen., admet queen comparació amb les edicions anteriors. "No hi hem volgut donar importància", assegura. Casals situa al febrer del 2022 -quan està prevista la pròxima edició del saló- la reactivació del "turisme de negocis" i argumenta que l'edició d'enguany permet engreixar la maquinària. "És fantàstic que se celebri ara perquè emetem un missatge de confiança i seguretat. Això permetrà reposicionar-nos en el mercat mundial", diu.Pallarols fa una lectura similar. "Hem d'aprofitar la situació de debilitat de les nostres ciutats competidores perquè el mercat del turisme de congressos serà més ferotge que mai", vaticina. El director del Gremi de Restauració confia que eles reactivi aviat, sobretot per reactivar la. "Els barris han recuperat més l'activitat econòmica, però el centre i les zones que viuen més dels visitants, no", afirma.i des del març del 2020 les administracions no han dissenyat plans que derivin en algun altre sector aquest pes de l'economia. Al contrari. L'Ajuntament de Barcelona aspira a assolir pràcticament la mateixa xifra de turistes aquest estiu que el 2019 i per primera vegada després de sis anys la ciutat impulsa una campanya de promoció turística.Dins la captació turística, el turisme de congressos juga un paper important en els plans municipals. Així ho ha assegurat l'alcaldessa,, aquest dilluns en declaracions a TV3. "La importància del Mobile és que es pugui desenvolupar bé i sigui l'inici de la recuperació del sector dels congressos i, en general, de la recuperació econòmica", ha dit.L'aposta és compartida amb la. Des del Departament d'Empresa, defensen la "generació de riquesa" que suposa el turisme de congressos. "Aquest tipus de turisme. El Mobile és un aparador de la força de la nostra destinació per aquest segment turístic", defensen. El Govern també assegura que el certamen significa una "palanca de projecció internacional per a les empreses catalanes com a generadores de productes tecnològics d’alt valor afegit".En aquest context, des dels moviments socials diverses veus reclamen, com en el cas de"Deien que la pandèmia havia de servir per repensar Barcelona, però", critica el seu portaveu Daniel Pardo.Pardo qüestiona l'aposta pel "turisme de qualitat" que tant ha verbalitzat l'Ajuntament, sobretot des de la primer tinència d'alcaldia de Jaume Collboni. "Quan tens una pressió turística tan gran, els perfils no es poden segmentar i tots acaben provocant els mateixos efectes." defensa. El portaveu del col·lectiu assenyala l'emergència climàtica, l'accés a l'habitatge i les condicions laborals com a motius per repensar la dependència del turisme.En relació a la protecció del medi ambient -i en un moment en què l 'ampliació de l'aeroport està en debat . Una conseqüència que arribarà mentre l'Ajuntament planteja reduccions de vols al Prat. Pel que fa a l'impacte del turisme en el mercat d'habitatge, diversos estudis han demostrat. El 2019, l'informe de la UB i la UAB Les plataformes de lloguer a curt termini afecten els mercats d’habitatge? Evidència d’Airbnb a Barcelon a definia que l'activitat de la plataforma a la capital encaria un 19% la compra d'habitatges i un 7% el lloguer.La recuperació postpandèmia també resoldrà la incògnita de si les ajudes rebudes per part del sector turístic serviran per millorar les condicions dels treballadors. Segons un informe de la Diputació de Barcelona, el quart trimestre del 2019 a l'àrea de Barcelona hi havia 146.350 persones afiliades a la Seguretat Social en l'àmbit del turisme. Alhora, un informe elaborat pel portal especialitzat en ocupació turística i hostalera, Turijobs, conclou que, un 17,4% menys que la mitjana salarial a l’Estat.El, doncs, apareix com aque torna a optar pel mateix model de ciutat. L'edició d'enguany serveix per enfortir el vincle amb GSMA, a l'espera que la patronal organitzadora del certamen i l'Ajuntament puguin arribar a un acord per renovar el contracte més enllà del 2024.

