Forcadell reivindica «la casa de tots els catalans» en la tornada dels presos al Parlament

Carme Forcadell, durant l'acte dels presos polítics al Parlament. Foto: Yvelisse Teixeira

, com a expresidenta del Parlament, i la resta decom a Govern de l'1-O i líders socials han tornat aquest dilluns a la cambra catalana després de ser. Tots han estat rebuts per la presidenta del Parlament,, i entre els aplaudiments dels diputats de les tres, però també dels. Posteriorment tots ells han celebrat un acte a l'auditori de la cambra.Forcadell ha explicat la "il·lusió" d'entrar a la que ési ha volgut agrair la tasca dels treballadors de la cambra en "uns dies molt difícils". Forcadell ha reivindicat l'perquè "tots els represaliats i exiliats puguin tornar a trepitjar el Parlament". "Ens comprometem a treballar per la", ha explicat.L'expresidenta de la cambra creu que els nou indultats pel govern espanyol no serien aquest dilluns a l'hemicicle "sense la gent i sense les", en referència, entre d'altres, a l' informe del Consell d'Europa . Forcadell ha conclòs el seu discurs reivindicant que al Parlament "s'hi ha de poder parlar de tot" i que l'únic límit només pot ser elAl seu torn, Laura Borràs, que ha obert i tancat l'acte, ha celebrat que es posi "fi al patiment" dels presos polítics i de les seves famílies. "Estem molt feliços", ha afirmat. Ha tingut un reconeixement pels nou indultats, però ha fet esmena especial a "l'amiga" Carme Forcadell:, ha celebrat davant una ovació de tots els assistents a l'acte.En la mateixa línia, l'actual presidenta del Parlament ha afirmat que la tasca de Forcadell és "la millor per mantenir la" i que la presidenta de Junts volon la va deixar la d'ERC. "Cap tribunal ens farà renunciar, perquè", ha reivindicat.Borràs, com Forcadell, també ha recordat que. De fet, a l'auditori on s'han produït els parlaments, hi havia quatre cadires buides amb llaços grocs, per l'expresidenti els exconsellers. Borràs també ha tingut paraules pels ferits en les manifestacions i les persones perseguides per la justícia:, ha recordat.L'homenatge als presos, que també s'ha fet al Palau , es produeix un dia abans de la reunió entre, que serà aquest dimarts a la tarda a la Moncloa. Una trobada que ha d'encetar una "nova etapa" amb els presos polítics fora de la presó i per mirar d'abordar els objectius de la futura, que es reprendrà al setembre, tal com va avançar NacióDigital La retrobada entre els presidents coincidirà, també, amb la imposició dea una quarantena d'antics alts càrrecs de la Generalitat per l'acció exterior entre 2011 i 2016. Entre els implicats hi ha, de fet, alguns dels indultats, com ara

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor