Junqueras posa context al diàleg: «Després de la repressió, la independència és un deure»

Aragonès demanarà a Sánchez complir amb el Consell d'Europa

Després que el Govern i el Parlament hagin homenatjat els presos polítics , indultats la setmana passada pel govern espanyol, ERC ha escenificat la nova etapa que s'obre al partit, ambal capdavant de les sigles ia la presidència de la Generalitat. Junqueras i Aragonès -així com la secretària general dels republicans,- han estat protagonistes del consell nacional extraordinari de la formació, que ha començat amb una ovació. En el seu missatge als quadres del partit en la vigília de la reunió a la Moncloa ambi també de la vista al Tribunal de Comptes , Junqueras ha posat context al diàleg: "Després de la repressió, la independència és un deure".Des de l'auditori Axa -una ubicació especial per a un consell nacional- i amb presència de consellers del Govern i també d'exconsellers -des de Joan Ignasi Elena fins a Carles Mundó, passant per Laura Vilagrà i Teresa Jordà-, el president d'ERC ha convidat el partit a persistir en l'objectiu de l'estat propi i ha assenyalat l'ofensiva del Tribunal de Comptes com un. "", ha expressat Junqueras. "Quan ens embarguin la nostra casa, ens embargaran la casa dels nostres fills., els qui no hi tenen res a veure", ha reblat sobre l'exemple de "repressió" sobre el patrimoni. Aquest dimarts es preveu una demanda dea la quarantena de càrrecs investigats.Aplaudit en diversos moments del discurs, el president dels republicans ha defensat que a l'independentisme li queda "molt camí per recórrer" en la negociació amb l'Estat -fa dies que insisteix en la dificultat del trajecte-, però també ha insuflat optimisme a a la formació. "Estem preparats per recórrer aquest camí.", ha afegit per contraposar els objectius sobiranistes als efectes de la persecució judicial.La paraula "amnistia" ha presidit la iconografia de l'acte, al costat dels termes "" i "". Un acte en el qual Rovira ha enregistrat un vídeo des de Ginebra en el qual també ha fet referència a l'amenaça del Tribunal de Comptes, protagonista de la setmana. "", ha afegit Aragonès en el seu torn davant de l'auditori després que s'escoltés i s'aplaudís la secretària general d'ERC.El president de la Generalitat ha apuntat quin ha de ser el marc de la negociació amb l'Estat. "", ha detallat Aragonès per situar lesque ha de començar a partir d'ara amb el govern espanyol. El Consell d'Europa no només va demanar l'alliberament dels presos , també va exigir la retirada de les euroordres. "La nostra solució, la del referèndum, és una solució per a tothom", ha recalcat el president de la Generalitat per referir-se a la relació que obrirà aquest dimarts a la Moncloa.. El partit ja és gran", ha afirmat, president del grup parlamentari d'ERC, que ha obert el consell nacional, en què també s'han aplaudit els exiliats i el nou president de la Generalitat. Jové, de fet, ha dedicat unes paraules de compromís amb tots els represaliats pel procés.Junqueras, així com, ja han participat aquest dilluns al matí en la reunió de l'executiva nacional d'ERC. Era la primera ocasió que els quatre dirigents republicans, empresonats durant més de tres anys i mig, han trepitjat conjuntament la seu de la formació, al carrer Calàbria. Com a president dels republicans, Junqueras ha presidit la trobada de la permanent del partit. En els darrers dies, ha ratificat en públic l'aposta per l'i l', per bé que també ha advocat per obrir una negociació que permeti assolir una votació en forma de referèndum sobre el futur polític de Catalunya.Aragonès actua en sintonia amb Junqueras. S'ha compromès -en l'homenatge als presos polítics a Palau- a fer "" l'amnistia i l'autodeterminació. En la recepció a la plaça de Sant Jaume, el president ha subratllat el "compromís" dels líders independentistes. "Aquest compromís es mereix tota la institucionalitat i solemnitat del moment", ha afirmat Aragonès, que ha traslladat tota l'admiració als líders independentistes indultats. "Ho heu donat tot per fer possible que Catalunya decideixi el seu futur a través d'un referèndum i això us converteix en uns referents", ha sentenciat.

