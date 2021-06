, segons han informat fonts sindicals i del Ministeri de Seguretat Social. Es tracta del primer paquet de reforma compromès amb Brussel·les, vinculat al pla de recuperació per rebre els fons europeus.El pacte entre l'executiu de Pedro Sánchez, sindicats i patronal incloulligada a l'IPC mitjà registrat per garantir el manteniment del poder adquisitiu. També s'ha pactat derogar el factor de sostenibilitat, que implicava una rebaixa de la pensió inicial en relació amb l'evolució de l'esperança de vida.Se substituirà per un mecanisme d'equitat intergeneracional, que se seguirà negociant fins a finals d'any amb la previsió que es començaria a aplicar a partir de 2027.Un altre element de l'acord és la inclusió del compromís del govern espanyol de fer unade l'Estat per garantir el sistema públic de pensions. A més, l'acord també inclou mesures orientades a revisar el model de jubilació anticipada amb la introducció de penalitzacions.Algunes de les organitzacions negociadores encara han de ratificar el pacte en els seus òrgans de direcció abans de donar l'acord per definitiu.Es tracta d'una reforma que, pensada perquè duri "25 anys", segons ha manifestat el ministreaquest matí, i que es tramitarà al Congrés com a projecte de llei.

