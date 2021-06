Els millors gaspatxos del supermercat, segons l'OCU

El gaspatxo és un dels plats més refrescants i saludables, i tot i que se'n pot consumir tot l'any, a l'estiu és quan esdevé protagonista de molts menús. Per preparar aquesta sopa freda n'hi ha prou a tallar i triturar tomàquet, pebrot, cogombre, i afegir-hi oli, sal i vinagre, però sovint no hi ha gaire temps per cuinar i existeixenque tenen poc a envejar als casolans. Aquests són, segons l' Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).Després d'analitzar els gaspatxos de 42 marques diferents,, amb una puntuació de quatre estrelles sobre cinc. En destaquen el color vermell intens i una densitat adequada. Conté un 95% d'hortalisses fresques i un 2,6% d'oli d'oliva verge extra.El segon millor gaspatxo, amb quatre estrelles sobre cinc, és, la marca blanca d'El Corte Inglés, Hipercor i Supercor. Segons els tastadors de l'OCU, "fa gust de gaspatxo" i té un color agradable. Compta amb un 2,8% d'oli d'oliva verge.En tercera posició queda el, la marca blanca de Mercadona, de qui l'organització destaca el gust del vinagre de Jerez que conté. Tot just darrere al rànquing apareixen el, el del mateix nom dei el suau de Mercadona. Completen el rànquing dels deu millors el Tradicional d'Hacendado, el de la marca Santa Teresa i el Tradicional d'hortalisses fresques de Supersol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor