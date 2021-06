En cerca i captura tres estudiants confinats pel superbrot de Mallorca

Centenars d'estudiants catalans afectats

El govern de les Illes BalearsTots tres han desaparegut de diversos hotels on tenen aïllats als centenars de joves que van participar en diverses festes a Mallorca, en el marc de diversos viatges de curs que van aterrar a l'illa entre els diesEstan en cerca i captura des de dissabte, quan van fugir de l'hotel on estaven aïllats. El govern balear ha informat les comunitats autònomes d'on provenen els tres joves perquè els busquin i estiguin preparades si arriben als seus territoris. L'origen del brot multitudinari no està clar de manera concreta, però les autoritatsen què viatjaven els estudiants des de València a Mallorca.Ara per ara,catalans que s'han contagiat en viatges de final de curs a Mallorca, Menorca i Tenerife. La xifra de casos s'ha doblat en el brot de Mallorca, que ha passat de 64 a 132 casos en poques hores; a Menorca s'ha evolucionat de 57 a 76 contagis, i a Tenerife, de 27 a 34.En total hi ha uns 1.200 contactes aïllats. La secretària de Salut Pública,ha explicat que aquest cap de setmana s'han fet unes 4.800 trucades, 2.800 més que el cap de setmana passat. S'han programat 2.145 proves, 1.100 més que la setmana anterior.

