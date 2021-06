El Suprem rebutja suspendre de manera cautelar els indults dels presos

Elha rebutjat suspendre de manera cautelaríssima els indults , tal com demanavaen els tres recursos que va presentar la setmana passada contra el perdó concedit als presos polítics. Laha desestimat la petició perquè no considera que no es donen les circumstàncies d'urgència que facin necessari deixar en suspens l'indult sense ni tan sols escoltar l'. D'aquesta manera, ara el Suprem escoltarà les parts per decidir si suspèn de manera cautelar l'indult abans d'abordar el fons dels recursos interposats.L'alt tribunal no considera justificada l'al·legació de Ciutadans, que argumentaven que com que es va alliberar de manera "urgent" els presos polítics, ara també s'ha de suspendre l'indult de manera urgent. "Aquest plantejament no sembla tenir en compte adequadament que estem en presència del", diu el Suprem. En aquest sentit, recorda a Ciutadans que si hi ha indult, la llibertat ha de ser immediata. Suspendre ara l'indult suposaria vulnerar el dret fonamental a la llibertat. El Suprem també critica que Ciutadans alerti del risc de fuga o de reiteració delictiva sense "justificació".van afanyar-se a interposar recurs contra l'indult, just l'endemà de la concessió de l'indult. Van argumentar que ereni que, per això, estaven legitimats per interposar recurs. El Suprem els va admetre a tràmit, però ara ha tombat la primera petició dels tres dirigents espanyolistes: la suspensió de manera cautelaríssima. El proper pas serà decidir si se suspèn de manera cautelar -això serà en els propers dies- i després ja començarà a abordar els fons del recurs per prendre una decisió definitiva.

