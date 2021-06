El 10 de juliol començo un repte. Una Travessa per la Llibertat. A peu en etapes de Portbou fins a Arnes. Va d’agraiment a tants per tant, i de refermar el compromís. Qui hi vulgui participar, serà benvingut. Més info, els pròxims dies #LaTravessa #AmnistiaAra #Independencia pic.twitter.com/PlKwjJ8ZTi — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) June 28, 2021

L', ha anunciat a través del seu compte de Twitter quea peu amb la "". Ho farà a peu,, de nord a sud i d'est a oest, per trams, i a partir delLa iniciativa, segons explica, és un"a tants per tant", alhora que vol "" amb la causa independentista i arriba només cinc dies després de sortir de la presó de Lledoners . De moment no ha donat més informació, però es mostra: "Qui hi vulgui participar, serà benvingut".

