Ancelotti, Patricia Conde, Dani Alves i Rodrigo Rato: la nova llista de morosos d'Hisenda

El flamant entrenador del Reial Madrid,, l'exvicepresident del govern espanyol, l'exjugador blaugranao la presentadorasón algunes de les cares conegudes de la novauna xifra notòriament més baixa que la llista que es va elaborar anteriorment. L'import total que deuen a Hisenda s'eleva als 14.100 milions d'euros.A més d'Ancelotti -amb un deute d'1,4 milions d'euros-, a la llista hi apareix l'escriptor, que deu uns 1,3 milions d'euros. Diverses filials de grans empreses comconformen els assenyalats per Hisenda. En aquesta setena llista de morosos, que s'elabora des del 2015, hi van aparèixer noms tan notoris com. Ara, però, ja han solucionat el seu deute amb l'estat i ja no hi apareixen.El problema és que bona part d'aquest deute no serà cobrada, en cap cas, per Hisenda. Més de 7.270 milions d'euros,, el 44% de la llista, que es troben en procés concursal. Així doncs, l'Agència Tributària està molt limitada en aquest sentit a poder cobrar el deute d'aquestes figures físiques o jurídiques. En aquesta llista també hi destaquen un conjunt d'empreses amb deutes amb l'Estat.Un conjunt de constructores acumulen cobraments sense pagar a Hisenda:. Un equip de futbol com el Reial Múrcia, que va arribar a Primera Divisió fa una dècada, també acumula un deute de més d'un milió d'euros amb l'Estat.

