Salut planteja avançar la vacunació dels joves de 16 a 29 anys

Altres notícies que et poden interessar

Salut preveuEn una roda de premsa extraordinària per l'augment de contagis entre els joves, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que "la idea és anar avançant molt ràpidament".D'aquesta manera, Cabezas ha confirmat que Salut estudia precipitar l'arribada de la vacuna als més joves. De fet, es podria obrir per a una única franja d'entre 16 i 29 anys- tot i la preferència a fer-ho per cada cinc anys per evitar saturar el sistema. En les últimes setmanes, s'ha obert la vacunació per a la gent de 30 a 39.Cabezas ha assegurat que el grup de joves "és molt homogeni" i "gairebé no hi ha casos d'UCI". Així, creu que "possiblementTot i això, sosté que encara s'està esperant veure la resposta del grup de 30 a 34 anys, que tot just pot demanar hora des d'aquest dilluns

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor