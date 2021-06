Es doblen els contagis d'estudiants en viatges de final de curs a Mallorca

Altres notícies que et poden interessar

Ja sónque s'han contagiat en viatges de final de curs a Mallorca, Menorca i Tenerife. La xifra de casos, que ha passat de 64 a 132 casos en poques hores; a Menorca s'ha evolucionat de 57 a 76 contagis, i a Tenerife, de 27 a 34.En total hi ha unsLa secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que aquest cap de setmana s'han fet unes 4.800 trucades, 2.800 més que el cap de setmana passat. S'han programat 2.145 proves, 1.100 més que la setmana anterior.Salut ha fet una crida a la responsabilitat i ha demanat a les persones que hagin fet un viatge d'aquestes característiques que siguin curoses en el seguiment de, estiguin atents a possibles símptomes relacionats amb la malaltia i col·laborin amb els serveis de vigilància epidemiològica en la investigació dels brots.De fet, Salut remarca que aquests són brots "complexos", amb un gran nombre de contactes a investigar. Amb tot, la secretària de Salut Pública,ha demanat "no estigmatitzar" el col·lectiu dels joves per l'augment de positius en aquest context.

