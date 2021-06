Junts retorna la condició de militant a Eduard Pujol

, exportaveu deal Parlament, torna a serde la formació presidida per. Així ho ha anunciat el secretari general del partit,, en la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva d'aquest dilluns. Pujol va ser suspès de la militància i forçat a abandonar l'escó després que es coneguessinSànchez ha defensat l'actuació "preventiva" del partit, però creu que cal restituir Pujol després que la justícia no hagi tramitat cap denúncia per assetjament sexual. El secretari general de la formació creu que la decisió és, però encara no confirma si Pujol ocuparà alguna responsabilitat en el partit. L'exdirector dehavia tingut un paper rellevant a la cambra catalana, però per la suspensió, no va poder ser elegit elTot i les acusacions, Pujol sempre ha defensat la seva, i el passat mes de gener afirmava : «Soc innocent del que se'm pretén acusar i ho demostraré, n'estic segur». De fet, l'exdiputat també va confirmar que posaria en mans de la justícia les "acusacions i falsedats" que van derivar en les actuacions per apartar-lo de la formació.

