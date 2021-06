Junts demana a Aragonès mantenir «l'amnistia i l'autodeterminació» en la trobada amb Sánchez

, secretari general de, ha advertit al president de la Generalitat,, que el Govern "no pot normalitzar les relacions amb el govern espanyol" i que cal "mantenir l'amnistia i l'autodeterminació", en referència a la trobada que mantindrà el líder d'ERC amb aquest dimarts a la Moncloa . Sánchez ha comunicat que el vicepresidenttraslladarà a Aragonès la necessitat de "mantenir" aquests dos compromisos.El líder de Junts creu que la trobada només formalitza el "traspàs de competències" i demana no confondre-ho amb la taula de diàleg . Precisament sobre la taula, Junts proposarà a Aragonès la representació del partit i no descarta membres de fora del Govern. "És prematur especular qui hi anirà", ha afirmat Sànchez. El president espanyol ha afirmat aquest dilluns que serà una "taula entre governs" , tot i que a la reunió del febrer de 2020 hi van participar membres de fora del Govern, com(ERC) o(Junts).Encara sobre els, Sánchez ha negat "cap mena d'intercanvi" amb l'Estat i ha recordat que "no són la solució de la fi del conflicte". El secretari general creu que el govern espanyol els ha atorgat per la "pressió d'instàncies internacionals", en referència a l'informe del..Sobre la causa al, Sánchez ha avançat que la formació presentarà al Congrés una proposició no de llei perquè la cambra baixa espanyola avali que l'advocacia de l'Estat deixi de formar part de l'acusació contra les persones que estan en aquest moment davant en la causa d'aquest tribunal.Per últim, Sànchez ha anunciat que l'executiva del partit ha decidit aixecar la suspensió de la militància d'Eduard Pujol després que fa més de vuit mesos fos acusat per. En haver constatat que no hi haen aquest sentit, la formació restitueix Pujol dins del partit com a "primer pas".

