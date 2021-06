Els hologrames aterren al Mobile: «Serem capaços de teletransportar persones»

Elha donat el tret de sortida a la seva edició d'enguany aquest dilluns. Entre els esdeveniments que han servit per inaugurar el saló hi hala presentació d'un delsMobile World Capital, Vodafone ihan creat, que es podrà veure al congrés fins al dijous, quan acabi l'edició d'enguany.Els seus impulsors defensen que la tecnologia amb què s'ha creat està cridada a, però també la relació entre les persones. "Serem capaços ded'una punta a l'altra del món", destaca el director creatiu de Newtonlab Space, Roger Belso.Belso també defensa que a banda d'irrompre en les relacions humanes, els hologrames amb 5G tindran capacitat per i

