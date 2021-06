El moviment per l'habitatge versiona C. Tangana contra l'especulació

", així comença la versió del "Tú me dejaste de querer" deque elha adaptat per criticar l'especulació immobiliària. La cançó de l'estiu del moviment per l'habitatge de Catalunya compta amb la participació de membres de diferents sindicats, plataformes i col·lectius i al videoclip apareixen imatges de l'ocupació d'un pis buit.La lletra assenyala latot i la situació de crisi provocada per la Covid-19. "Volem viure en un món millor, però és difícil amb tant cabró", diu.La cançó també reivindica. "És el destí d'una casa buida, mai la propietat davant la vida", canten. "Tu amb cent pisos de lloguer i jo comparteixo cuina. Tu vius com un monarca, jo amb totes les meves cosines", afegeixen.El videoclip acaba amb el clàssic càntic de "i amb un missatge clar: "Recuperant les nostres llars ens hem descobert habitant juntes. Un moviment per l'habitatge unit". Després de dotze hores de la publicació de la cançó a Youtube, el videoclip ha superat les 1.700 visualitzacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor