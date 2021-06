Identifiquen la data més probable del primer cas de Covid-19 al món

Altres notícies que et poden interessar

Un exhaustiu estudi apunta queque es va produir al planeta va ser entre principis d'octubre i mitjans de novembre del 2019, a. Els investigadors de lahan publicat les seves conclusions a la revista PLOS Pathogens i asseguren que poden determinar una més que probable data del primer cas de coronavirus al món: el 17 de novembre de 2019.L'origen del virus i de la pandèmia segueixen sent un misteri per a la majoria de científics del planeta. En aquestes circumstàncies, s'ha pogut corroborar i demostrar que a finals del 2019 ja s'havien produït casos en territori xinès. És per això que l'investigador, de la Universitat de Kent, i els seus col·legues van readaptar un model matemàtic que els permetria apropar-se el més acurat possible a una possible data d'origen del primer cas.El model, fet servir anteriorment per determinar la data d'extinció d'una espècie, està basat en els albiraments registrats anteriorment de la mateixa espècie. És un mètode que ha estat molt útil per a identificar els casos de Covid-19 que es van produir el 2019. Per a l'estudi, es va invertir el mètode per determinar la data en què probablement es va originar la Covid-19, segonsL'anàlisi també va identificar quan és més probable que el coronavirus es propagués als primers cinc països afectats fora de la Xina. Per exemple, el primer cas fora del territori xinès es va produir al Japó el 3 de gener de 2020,el 12 de gener de 2020 i el primer cas a Amèrica del Nord es va produir als Estats Units el 16 de gener de 2020.

