L'Audiència Nacional confirma el processament de Boye per blanqueig de capitals

L'ha confirmat aquest dilluns el processament de l'advocat Gonzalo Boye pel delicte deen el marc d'una, procedent del, en concurs amb un delicte continuat deoficial en la causa oberta al narco. L'advocat sempre ha negat els delictes i assegura que és víctima d'una persecució per ser l'advocat deLa jutgessa que Boye va recusar i contra qui s'ha querellat per encobriment d'assassinat - va processar el lletrat per la seva presumpta participació en una de les operacions realitzades per l'organització liderada per Miñanco per recuperar 890.000 euros que havien estat interceptats per la policia a l'. Boye i dos advocats més estan processats per participar en l'elaboració de documents i contractes de compravenda per recuperar aquests diners.La sala ha rebutjat elde Boye perquè creu que hi ha "indicis racionals" per vincular-lo als fets. Sosté que en aquesta fase processal "no es valora la culpabilitat o innocència del processat" sinó si hi ha indicis que justifiquin el seu processament. El tribunal apunta que els diferents informes de laapunten com les lletres de canvi utilitzades per recuperar els diners interceptats "van ser posteriorment utilitzades per l'entramat criminal, per facilitar activitats encaminades a la recuperació dels diners intervinguts a l'aeroport de Barajas". Això es va fer, diu el tribunal, seguint instruccions de Sito Miñanco i sota la direcció de Boye.

