La població amb menys estudis viu menys anys i amb pitjor salut

Un estudi del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona (CED-UAB) ha determinat queque la gent que rep formació. Es tracta de la primera vegada que s'analitzen de manera simultània les desigualtats en salut i mortalitat en la població de tot l'Estat, segons detalla el centre en un comunicat.Per elaborar-lo, els investigadors han utilitzat dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) en el període 2017-19. En l'informe es detalla que aquells ciutadans amb menys estudis tenen menys esperança de vida, concretament derespecte els que sí que tenen formació en el cas dels homes, i deen el cas de les dones.L'estudi assenyala que hi ha una major desigualtat en l'edat a la mort entre la població amb una educació primària o inferior iEntre la població amb educació superior, i en les dones també amb estudis secundaris, les durades de la vida no només són de mitjana més extenses, sinó que, reflectint més equitat en la supervivència.Les causes que s'atribueixen a aquesta mortalitatcom per exemple, el consum de tabac o alcohol, i que tenen un pes relatiu més gran en els homes que en les dones. Dels 30 als 49 anys,que presenten diferències significatives de mortalitat entre nivell educatiu baix i alt, es troben el càncer de pulmó, les malalties isquèmiques i els accidents de trànsit en els dos sexes, a més dels suïcidis, la resta d'accidents i les morts per consum d'alcohol o de drogues en els homes, i les cerebrovasculars en les dones.es donen diferències significatives de mortalitat entre nivells educatius, entre altres causes, en les malalties isquèmiques, en les cerebrovasculars i en el càncer colorectal en ambdós sexes, a més del càncer de pulmó i de fetge en homes, i d'úter en dones. La relació a major educació, menor mortalitat evitable, presenta una significativa excepció en el càncer de pulmó en les dones de 50 a 74 anys, ja que va ser entre les més instruïdes en les que es va estendre primer l'hàbit del tabaquisme, mentre que en les cohorts més recents les taxes més elevades ja es donen en les dones amb nivell educatiu baix.L'informe assenyala també que la població menys formada presenta unaEn dones, el nombre mitjà d'anys que poden esperar viure en bona o molt bona salut a partir dels 30 anys és de 29,5 anys entre les menys instruïdes i de 44,2 anys entre les que tenen educació superior, és a dir,un 50% més. Aquests valors són de 30,9 i de 41,0 anys en els homes, és a dir, uns deu anys de diferència, un 33% més dels d'estudis superiors.

