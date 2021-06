Un home troba documents classificats del Regne Unit oblidats en una parada d'autobús

Què explicaven els documents classificats?

Commoció al Regne Unit peren una parada d'autobús al comtat de, al sudest de Londres. Segons ha explicat la BBC, els papers abordaven la greu situació diplomàtica (i militar) que ha viscut aquesta setmana passada el Regne Unit amb Rússia per culpa de la travessia del destructorper davant de la costa de Crimea. Els documents són tots del Ministeri de Defensa i no hi ha cap precedent d'una troballa d'aquestes característiques al país per part d'un ciutadà.Més de 50 pàgines d'informes i material sensible sobre l'incident, a més dei correus electrònics que debatien quina seria la possible reacció russa en relació amb el destructor britànic. El ciutadà que va fer la troballa va contactar directament amb la cadena pública i s'ha mantingut en l'anonimat. El govern britànic i el departament de Defensa han assumit l'error davant les fortes crítiques mediàtiques que han rebut des dels mitjans del país.Un portaveu del ministeri ha explicat a la BBC quesobre la pèrdua dels documents classificats. Preguntat per la cadena si des del departament farien algun comentari, va assegurar que seria "inapropiat" parlar d'un tema tan sensible i d'un error d'aquestes característiques.Els arxius se centren en el destructor, un buc de guerra que va fer escalar la tensióa nivells de la. El vaixell es va passejar per les costes de Crimea, un territori molt sensible per al govern de Vladimir Putin. Les autoritats russes asseguren que el destructor no es va retirar fins que no va rebre trets d'advertència.El govern denega aquesta versió i assegura que va passejar-se "de manera innocent" per aquelles aigües ucraïneses. Els documents, segons ha pogut analitzar la BBC, contradiuen aquestes afirmacions perquè des de Defensa ja preveien una reacció airada per part de les forces militars russes.

