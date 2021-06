El Sindicat de Llogaters titlla el seu judici de «muntatge» abans de seure davant del tribunal

Alpha Mikeliunas i Fran Ortega són dos membres delque seuran aquest dilluns al banc dels acusats. Laels acusa dels delictes d'amenaces i coaccions durant una protesta pacífica per aturar el seu desnonament. El ministeri fiscal demana tres anys de presó per a cadascun i també per al portaveu del sindicat. "Si el nostre delicte és defensar drets, que ens posin les manilles perquè ens declarem culpables", ha dit Palomera en un acte previ al judici convocat pel sindicat abans de l'inici del judici. El portaveu ha qualificat la causa de "muntatge" en un acte en què els acusats han comptat amb el suport del, i de Marcel Vivet."L'Estat i el poder immobiliari ens ataquen per allò que hem aconseguit als carrers", ha dit Palomera. "Primer recorren la llei de regulació de lloguers i després ens volen empresonar", ha afegit. Palomera ha defensat que la Fiscalia ha escollit Ortega i Mikeliunas com a caps de turc per frenar el moviment per l'habitatge però ha assegurat queEl portaveu del col·lectiu ha defensat la necessitat dei ha demanat una llei per prohibir les "expulsions injustificades" de llogaters i acabar amb els "desnonaments invisibles".és l'encarregada de defensar els tres acusats i en l'acte previ al judici ha acusat la Fiscalia de "criminalitzar" el dret a protesta.Franquesa ha emmarcat el cas en la. "És molt important seguir-se manifestant i exercir drets fonamentals", ha dit. En la mateixa línia s'ha expressat el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri. "Els drets es defensen exercint-los", ha afirmat, alhora que ha traçat un paral·lelisme entre la causa contra el president de l'entitat, Jordi Cuixart, i la que afecta els tres membres del Sindicat de Llogaters.També ha intervingut a l'acte, el jove independentista condemnat a cinc anys de presó després de la seva participació a la manifestació contra el sindicat policial Jusapol el 2018 a Barcelona. "Tornem a veure gent treballadora contra una minoria que defensa els rics", ha assegurat. "A mi m'han intentat aturar, com ara els intenten aturar a ells. Ens estan intentant empresonar però no ens aturaran", ha afirmat.Palomera, Mikeliunas i Ortega seuran al banc dels acusats tres anys després de, que viuen al barri de Sant Antoni de Barcelona. El seu pis és propietari de la família, que acumula 100 immobles a la capital.El judici arriba després quei també després que la família propietària de la finca es veiés obligada a signar amb els dos llogaters un contracte de lloguer social en virtut del darrer decret antidesnonaments aprovat per la Generalitat, recentment tombat pel Tribunal Constitucional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor