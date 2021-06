Casado acusa Sánchez de «trair» el seu jurament constitucional

El líder del PP,, ha afirmat aquest dilluns que el president espanyol,, hael seu jurament constitucional a l'atorgar l'als dirigents independentistes, i l'ha acusat de cometre "el major atac a laque s'ha fet a Espanya". Casado s'ha referit a les declaracions del ministre José Luis Ábalos dient que elposava "pedres al camí" del diàleg. El cap de l'oposició ha assegurat que el Tribunal de Comptes "compleix la seva funció" per "avaluar quants diners s'hancorruptament pels independentistes per a l'agenda de ruptura de la legalitat". Casado ha atacat Sánchez per "aprofundir en la impunitat dels qui el mantenen al poder".Pablo Casado ha intervingut en unes jornades sobrea Còrdova. Elescalfa motors de cara a la convenció que prepara per a l'octubre vinent i que està precedida per un seguit d'actes per tot el territori de l'estat. Ha titllat la concessió dels indults com "elper seguir amb el poder". Casado ha volgut posar en valor totes les decisions estratègiques dutes a terme pel seu partit respecte a Catalunya. "L'aplicació delfou encertada, es va demostrar que l'Estat tenia els instruments per fer complir la llei i fer prevaler la concòrdia", ha proclamat.Casado ha tret pit de la decisió adoptada en el seu moment pel PP de presentar uncontra el text de l'. "Si no fos així, ara la darrera paraula jurídica a Catalunya estaria en mans del TSJC". I ha sentenciat que "no és veritat que l's'hagi exacerbat per l'aplicació del 155, sinó que ho ha fet davant l'apaivagament del govern espanyol".El dirigent dretà ha citat el que el constitucionalista Tomás y Valiente exigia per als qui eren beneficiaris d'un indult, que segons ell era que ho sol·licitessin, mostressini que acatessin l'ordenament constitucional, cosa que no s'ha produït. "Ara resulta que ens hem de congratular -ha dit- perquè el president autonòmic s'ha dignat a compartir saló amb el rei, a qui no va saludar ".El president del PP ha volgut deixar clar que el seu partit no pensa canviar ni moderar-se davant el tema dels indults: "El PP, pressioni qui ens pressioni", ha dit de manera un tant enigmàtica, "i ens escrigui qui ens escrigui". Una referència, potser, als posicionaments de sectors influents -empresaris i episcopat- que s'han pronunciat en favor de les mesures de gràcia.Casado ha justificat l'absència del partit de l'acte d'homenatge a les víctimes delque es va fer alperquè "hi era". Casado ha recordat que 24 dirigents de la formació van ser assassinats per, que "va matar 850 persones i Bildu encara no ha demanat perdó".

