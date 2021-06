Els comuns, sobre el veto a Junqueras a la taula de diàleg: «L'important és què s'hi acorda»

Elsdemanen que de la trobada del president espanyol,, i el president de la Generalitat,, prevista per a demà a, surti una data de convocatòria de la taula de diàleg. Així ho ha manifestat Joan Mena, portaveu dei diputat d'En Comú Podem. Mena ha defugit entrar en el debat sobre qui ha de composar la taula: "La notícia és què s'acorda a la taula de diàleg, no qui en forma part", ha dit. Aquest dilluns, Sánchez ha expressat el seu rebuig a la presència del president d'ERC, Oriol Junqueras, a la taula de diàleg Aquest dilluns, en una entrevista a la SER, elha expressat la seva voluntat que Junqueras no participi de la taula, ja que aquesta és. Sánchez ha demanat a la part catalana que faci plantejaments "humils i realistes" i que aparti objectius com l'i eló.no s'ha volgut pronunciar sobre quan s'han d'iniciar les reunions de la, si ha de ser aquest juliol o el setembre, tot i que ha considerat que el més probable és que sigui el setembre, tal com va avançar Mena ha insistit a dir que "l'etapa del diàleg ha vingut per quedar-se". El parlamentari ha definit la imatge del sopar d'inauguració del Mobile de diumenge a la nit, amb presència del reii del president de la Generalitat, Pere Aragonès, com "la imatge d'un temps nou" que s'ha encetat i de la qual elsen són un pas més.

