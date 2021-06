Sánchez diu que respectarà el Tribunal de Comptes i veta Junqueras a la taula de diàleg

El, ha assegurat aquest dilluns en una entrevista a la SER que el seu executiurespecte a les actuacions del Tribunal de Comptes contra una quarantena d'ex-alts càrrecs de la Generalitat per l'acció exterior entre 2011 i 2017. Segons Sánchez, ", un òrgan "administratiu i no judicial".Tot plegat a un dia de la cita al Tribunal de Comptes i de la reunió d'aquest dimarts amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la Moncloa, que ha de crear les bases per a la represa de la taula de diàleg.perquè aquesta és "entre governs".El ministre de Transports,, va assenyalar divendres al" que hi ha al camí del diàleg i el retrobament amb la Generalitat. Sánchez ha afirmat que ell "mai" ha donat instruccions a l'Advocacia de l'Estat, i tampoc ho farà ara, però ha recordat que encara no hi ha "una resolució en ferm"Pel que fa a la trobada amb Aragonès d'aquest dimarts,, perquè "més enllà de les coses que ens separen, hi ha moltes altres coses sobre les quals podem estar d'acord", com "que volem una democràcia més consolidada".Ara, ha dit,, perquè "si comencem a parlar per les coses que ens separen, difícilment aconseguirem un avenç", i "el millor és seure i parlar sobre coses en les quals hi pot haver acord"."El que és realista, si realment tots creiem en el, és començar a" perquè "evidentment" sobre l'autodeterminació i l'amnistia "no ens posarem d'acord".En aquest marc ha demanat al president de la Generalitat que recuperi la, de manera que "reconegui a l'altra part de Catalunya que a vegades prova d'invisibilitzar, que és la que no comparteix el seu full de ruta".Pel que fa a la possible, ha insistit que "és una". "Junqueras té encara inhabilitació pel que fa a representació institucional, fet que evidentment no casa amb la representació de l'executiu català en aquest diàleg".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor