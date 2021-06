Qui va redactar els indults en última instància?

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi pots rebre notícies com aquesta

Els nouque va aprovar dimarts el consell de ministres tenien gairebé 30 folis cadascun. Eren tots diferents i s'agafaven a les declaracions més suaus dels líders independentistes per afirmar la "utilitat pública" de la mesura de gràcia.Però, qui els va redactar en darrera instància? Darrere els textos hi ha la mà del ministre de Justícia, el penalista, i la de la vicepresidenta, que és doctora en Dret Constitucional. En la redacció i preparació els van ajudar alts càrrecs dels ministeris de la Presidència i Justícia amb coneixements jurídics.Si la sala del contenciós del Suprem els acaba tombant, no en podran donar la culpa als tècnics del ministeri.

