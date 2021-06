El Govern explicarà a l'estranger que els indults són una «solució parcial» i no «la fi del conflicte»

Quin paper tindran Puigdemont i l'1-O a l'estranger?

El futur de les delegacions

Elexplicarà a l'estranger que elsals nou líders del procés són només una "", però" entre Catalunya i Espanya. En una entrevista a l'ACN, laha explicat que l'executiu traslladarà a "institucions públiques i privades" de fora que laen cap cas és un punt i final. Segons ella, les persones "informades" a l'estranger saben que hi ha una "voluntat àmplia" de catalans que volenPer la titular d'Exteriors, elsnomés "de les nou persones" que estan complint la condemna del Suprem, i "no és una coincidència" que el president del govern espanyol,, els anunciés només unes horescontrària a mantenir-los entre reixes."No és casualitat el moment en el qual es produeixen, per les múltiples pressions internacionals a nivell polític i judicial", concreta. Alsina ha qualificat de "" ali altantdilluns passat, com lesals exiliats fallides fins ara.De fet, sosté que la decisió delés "una de les principals" europea per a, i ha recordat que l'òrgan "va més enllà de la UE". Encara que el text final no ho expliciti, Alsina considera que les recomanacions que l'informe fa a Espanya demanen, "de facto", que apliqui una amnistia per a totes les causes relacionades amb el procés.Alsina creu també que l'jugarà "un rol" en l'acció exterior a l'hora d', però ha descartat que exerceixi "tuteles" al seu departament. Així, la consellera creu que no només el Govern "ha d'explicar què passa a Catalunya i per on ha de venir la solució del conflicte" a l'estranger.La voluntat d'Alsina és "coordinar-se i col·laborar", però "el Govern ho farà amb el rol de Govern", i Puigdemont "com a expresident, exiliat i eurodiputat". Cadascú ho ha de fer, ha continuat, "des de la seva posició", iper part de ningú.Sobre l'argumentari que hauria d'emprar l'independentisme a l'estranger, la consellera creu queSegons ella, el referèndum "ha portat reticències", però no pel fet que no fos autoritzat per l'executiu de Rajoy, sinó "perquè el club d'estats és molt conservador i té tendència a voler sempre l'status quo".De fet, l'exdelegada de la Generalitat als EUA ha afegit que "ha quedat clara lade ser uni buscar el pacte de manera reiterada", mentre que "la unilateralitat ha vingut per part del govern espanyol".D'altra banda, Alsina no ha concretat durant l'entrevista si faràperò està considerant "explorar" la figura del "", és a dir,. "El món és virtual, està canviant", ha expressat, afegint que la idea es podria posar en pràctica en grans àrees del món que només cobreix un representant, com l'Amèrica Llatina, l'Europa de l'Est o el nord d'Àfrica. També creu que la delegació del Japó, pendent d'obrir, hauria de ser "un hub que cobreixi una àrea més gran d'influència a l'Àsia".Sobre qui hauria dea la delegació del Govern a, ha assegurat que prendrà la decisió "en menys de deu dies" i que és l'única oficina que funciona per delegació directa i no per concurs públic.

