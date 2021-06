Homenatge als presos polítics al Parlament i a Palau aquest dilluns

Elscatalans que han rebut l'indult del govern espanyol seran homenatjats aquest dilluns a la tarda ali alen dos actes institucionals.aniran primer a Palau i participaran en una recepció que començarà a les quatre de la tarda.A les cinc se'ls espera al Parlament on seran rebuts per la presidenta de la cambra,, tal com ella mateixa va anunciar en la compareixença amb motiu dels 100 primers dies de legislatura.Aquest dilluns, doncs, els nou presos participaran en elsdesprés del seu alliberament.

