Sánchez reivindica la «unitat» en una estrena del Mobile amb Felip VI i Aragonès

El sopar inaugural del Mobile World Congress ha estat l'escenari aquest diumenge de la primera trobada entre, el president del govern espanyol,, i el president de la Generalitat,, després dels indults als presos polítics.en el seu discurs, mentre que Aragonès ha apostat per una defensa de la llengua i la cultura catalanes. Abans,en la recepció prèvia a la inauguració.Aragonès, però, ha compartit sopar amb el rei. Sobre l'escenari, el president ha manifestat l'objectiu que la transformació digital representi, i que aquestes no es quedin relegades a un segon pla a causa de la globalització. En la seva intervenció, el president també ha vinculat la transformació digital amb una millora del benestar de la ciutadania. "Si hem de construir un nou món tenim l'obligació de fer-lo millor", ha dit en un discurs fet en anglès.El president de la Generalitat ha apostat per una "transformació feminista i mediambiental" i ha demanat aprofitar "l'ecosistema d'oportunitats digitals" que s'obrirà quan es deixi enrere la pandèmia. En una línia similar s'ha expressat l'alcaldessa de Barcelona,, que ha demanat -també en un discurs en anglès- una "digitalització humanista", que no incideixi en les desigualtats socioeconòmiques actuals. "No hi ha futur sense planeta, no hi ha progrés sense igualtat i oportunitats per a tothom", ha dit.L'alcaldessa ha agraït a l'Estat i la Generalitat la col·laboració per fer possible el retorn del Mobile a Barcelona després de la suspensió de l'edició del 2020. Colau ha aprofitat per. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anat un pas més enllà, en el que ha estat el missatge amb més contingut polític de la inauguració. En la seva segona visita a Barcelona en menys d'una setmana, Sánchez ha reivindicat la "unitat" de les institucions. "Unides aconseguim impulsar més lluny els nostres propòsits i ambicions", ha defensat.ha fet especial esment al fet que les autoritats compartissin espai en la inauguració del Mobile. "Simbolitza, el dels ciutadans als quals representem i servim, per a una recuperació econòmica justa i forta", ha assegurat. A més ha afegit que la cooperació institucional és el "camí fèrtil" per aixecar un país solidari, en un discurs fet íntegrament en castellà.ha estat l'encarregat de tancar els parlaments abans de l'inici del sopar. El monarca -que ha intercalat el català, el castellà i l'anglès- ha reivindicat Espanya com un país "de garanties" per acollir el Mobile. Felip VI ha agraït la "confiança" de GSMA per tornar a Barcelona després de la suspensió de l'edició de l'any passat i ha assegurat que Espanya disposa d'un ecosistema "vibrant" d'emprenedoria tecnològica.El rei ha defensat lai ha erigit Espanya com a líder i referent en el desplegament del 5G i el domini de la ciberseguretat en el conjunt d'Europa.[H3]Com serà el Mobile d'enguany?El sopar inaugural deixa pas a. Després de la suspensió del 2020 causada per la pandèmia, el saló torna ambi reafirmant el seu compromís amb Barcelona, amb la renovació més enllà del 2023 encara pendent.Entre els assistents presencials i virtuals, GSMA calcula que. Una xifra que queda molt lluny del rècord de 109.000 visitants assolit el 2019. Enguany tampoc s'han fet estimacions de l'impacte econòmic a la ciutat, que va dos anys es va xifrar en 473 milions d'euros."La gent em pregunta quin seria l'èxit d'aquesta edició. És molt fàcil: obrir portes dilluns, que la gent entri, i demostrar al món que la Covid no ens vencerà". Així resumeix-director de la patronal GSMA, organitzadora del Mobile World Congress- les expectatives del congrés d'enguany.A banda de la connectivitat intel·ligent i el 5G, que ja han protagonitzat edicions anteriors,, per mitjà, per exemple, de l'exploració de nous materials per a la fabricació de bateries més eficients. El Mobile es prepara per una tornada a la normalitat i consolida la seva relació amb Barcelona a l'espera de decidir si es queda a la capital catalana més enllà del 2023.

