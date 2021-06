El fundador de Moderna, convençut que el coronavirus va sortir d'un laboratori: «Se'ls va escapar»

Altres notícies que et poden interessar

Un delsde la, ha explicat en una entrevista a El comercio que està" que elno es va originar de manera natural, sinó que va sortir d'un"se'ls va escapar". "Aquest virus és tan diferent del dels ratpenats que em sembla improbable que hagi estat un salt natural", afirma a l'entrevista.El científic, tot i no tenir proves clares, pensa que va ser unocorregut mentre estaven estudiant el virus. "La Xina ho nega, clar, però és l'explicació que veig més lògica", diu Rossi, membre fundador d'una de les empreses que produeix vaccins contra la Covid. Però no és l'únic que creu que el virus va sortir del laboratori. Elja va encarregarL'anunci de l'administració Biden va arribar després que un informe de la Intel·ligència nord-americana assenyalés que diversos investigadors de l'Institut de Virologia de Wuhan van haver de ser hospitalitzats el novembre del 2019. "He demanat a la comunitat d'Intel·ligència que redobli els seus esforços perque pugui apropar-nos a una conclusió definitiva, i que", va dir el president en un comunicat emès per la Casa Blanca.Els americans consideren "": el virus va sorgir del. Dels tres serveis d'intel·ligència americans, dos consideren que un animal infectat pot ser l'origen de la pandèmia de la Covid-19, mentre que el tercer aposta per la via del laboratori. Això no obstant, Biden va assegurar que "la majoria no creuen que hi hagi suficient informació per avaluar que un sigui més probable que l'altre".A banda, el govern nord-americà ja adverteix la Xina. L'avisa que si no col·labora en la investigació per determinar l'origen del virus, acabarà "aïllada".

