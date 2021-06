Es dupliquen els contagis a Barcelona per les festes i els viatges de fi de curs

En ser preguntada per si faran cribratges massius per trobar més contagiats, Borrell ha dit que l'agència no és partidària d'aquesta mesura perquè "hi ha un personatge de falsos negatius". De fet, ha explicat que molts dels afectats són asimptomàtics.



La gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona s'ha mostrat preocupada per l'oci nocturn i ha considerat que si no es compleixen les mesures "s'hauria de replantejar" En ser preguntada per si faran cribratges massius per trobar més contagiats, Borrell ha dit que l'agència no és partidària d'aquesta mesura perquè "hi ha un personatge de falsos negatius". De fet, ha explicat queLa gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona s'ha mostrat preocupada per l'i ha considerat que si no es compleixen les mesures "s'hauria de replantejar"

Altres notícies que et poden interessar

per les f, segons l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Així ho ha explicat en declaracions a RAC1 la seva gerent, Carme Borrell, que s'ha mostrat molt "preocupada" pel brot.Borrell ha detallat que fa una setmana es detectaven uns 110 contagis al dia i que". Els barris més afectats sóni la majoria de contagiats tenen entre 15 i 30 anys. La gerent de Salut Pública ha detallat que hi ha persones del brot de Menorca i del de Mallorca i que la recerca de contactes ha estat molt complexa perquè els instituts estan tancats. A més, ha explicat que els centres diuen queBorrell ha informat que per ara no els consta que hi hagii ha detallat que a la ciutat de Barcelona hi ha almenys una quinzena de centres afectats tot i que aquesta xifra pot incrementar perquè encara ho estan investigant. La gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona ha dit que no saben si hi ha més grups a Mallorca i ha afegit que les autoritats de la comunitat autònoma balear s'han posat a treballar per evitar "macrotrobades".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor