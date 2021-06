L'enginyós cartell amb què reben els turistes al Pirineu

Cartell col·locat a Prullans per avisar els turistes Foto: ACN

Amb l'arribada de l'estiu, molta gent opta per visitar els Pirineus i abandonar les altes temperatures de les ciutats. La Federació Raça Bruna dels Pirineus (Februpi) ha impulsat una campanya per facilitar la convivència entre l'activitat turística i la del sector primari a les comarques de muntanya.A base d'ironia, han començat a col·locar cartells a les entrades de pobles com Prullans (a la Cerdanya) on alerten els turistes dels "riscos i perills" si entren en aquestes zones. "Atenció visitants", els apel·len, mentre els expliquen que poden trobar campanars que toquen regularment, ramats amb esquelles o pagesos treballant.Per garantir la convivència i evitar possibles incidents o queixes per part dels turistes que ja estan avisats, els deixen un missatge final clar: "Si no ho suportes, has arribat al lloc equivocat. En cas contrari, aquí trobareu una càlida benvinguda i molta simpatia".

