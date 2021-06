t, en una entrevista publicada a El País. "El govern vol afavorir el diàleg i fer-lo amb l'ordenament jurídic vigent", ha defensat."L'amnistia suposa l'oblit i l'indult representa el perdó per construir a partir d'aquí, peròi que no s'haurien de repetir", ha precisat el ministre de Justícia, que reclama als partits independentistesEl ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha defensat la concessió delsals nou presos del procés i ha assegurat que. "El govern respecta la sentència del Suprem, però mentre la unitat d'Espanya va quedar restablerta en uns segons, la fractura de la societat s'ha aguditzat. I la funció d'un govern es remoure els obstacles per garantir la convivència", ha justificat Campo."Hi ha moments que els governs han de posar elements positius per canviar les coses. No tenim garantia que això sigui exitós, però no ens perdonaríem no intentar-ho", ha continuat el titular de Justícia.Campo ha volgut passar de puntetes sobre, que dona suport als indults i reclama la retirada de les euroordres. "No comparteixo ni el mètode ni la solució, però respecto tots els pronunciaments. Tinc molt clar que som un estat de dret de primera, una democràcia plena. I de ple respecte a la separació de poders", ha afirmat el ministre de Justícia, que titlla d'unque l'informe equipari Espanya amb Turquia. "Això s'ha de preguntar a l'Assemblea del Consell d'Europa. Si consideren que han hagut de votar això, ells sabran", ha conclòs Campo.

