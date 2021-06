Junqueras defensa que l'actual govern espanyol té «més compromís amb el diàleg» que els del PP

"Forma part de l'obligació de tots nosaltres treballar pel bé comú", ha dit Junqueras, que igualment. "Ni des de que vam sortir ni des que vam entrar ni durant, ni per mitjà de, ni després, ni abans, ni mai", ha asseverat el president d'ERC.. "No només som companys, sinó que som amics. L'he vist treballar durant molt de temps i té tota la meva estima, respecte, admiració i suport. No estarà tutelat", ha corroborat Junqueras.Finalment, el líder d'ERC ha avançat que els propers passos que farà serà la interlocució amb sectors econòmics i socials i també alguna sortida a l'exterior. "La setmana que ve faré una visita a Ginebra per reunir-me ambi amb interlocutors internacionals. I la setmana següent, unacoincidint amb el plenari del Parlament Europeu, on hi haurà tots els diputats independentistes catalans, tant els que són a l'exili forçós com els que no ho són", ha conclòs Junqueras.