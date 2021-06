Junts reclamarà el compliment de la resolució del Consell d’Europa en la reunió de la taula de diàleg

La, tal com ha avançat, i ja hi ha alguns punts a la llista de temes que s'han de parlar. El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha explicat en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio quin serà el primer punt de l'ordre del dia que Junts posarà a la taula de diàleg:", que diu que han de poder tornar els exiliats"."Ja que són tan amants de complir amb el imperio de la ley", ha dit el vicepresident fent referència a govern espanyol, "Espanya ha de". I és que el dictamen del Consell d'Europa també fa referència a "" i exposa que el "". Així, Puigneró afirma que si Espanya no compleix "estarà fora".En una entrevista a La Vanguardia, Oriol Junqueras ha afirmat que "l'actitud del govern espanyol és la millor en una dècada". Puigneró, però, posa en dubte aquestes paraules i no vol posicionar-se finsa la taula de diàleg. "", ha dit el vicepresident.Fent referència a la relació que hi ha entre els, Puigneró ha remarcat que "el més important és que hi hagi". També ha recordat la importància que l'independentisme s'hagi pogut posar d'acord per fer un govern amb el 52% dels vots i ha rebutjat parlar de les qüestions personals, tot i que ha assegurat que la relació entre el president i el vicepresident "és molt bona".A més, Puigneró ha remarcat que les dues parts tenen clar que són "un sol govern", però, alhora,. Això, segons ell, comporta dues qüestions clau que s'han de respectar perquè funcioni:. Ha fet referència també a la necessitat d'assolir la independència, perquè diu que és l'única manera en què el país se'n sortirà: "Hem acceptat seure en una taula de diàleg, però si en dos anys no s'aconsegueix, farem un embat democràtic".

