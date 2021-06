Un ramat de vaques «ocupa» un monestir de la Noguera restaurat recentment

al desaparegut poble de Tragó, a Os de Balaguer (Noguera). Declarat Bé d'interès local i pendent de ser declarat Bé d'interès nacional, va ser restaurat pel Govern i l'Ajuntament d'Os a finals de 2020. A més, la Diputació de Lleida hi va fer el 2018 una actuació que va deixar al descobert unes runes romanes.La(CHE), propietària dels terrenys, va col·locar unaal voltant per protegir l'espai però lesd'un ramader amb permís per pasturar a la zona han aconseguit accedir-hi,. L'Associació Amics de Tragó de Noguera va informar per carta la CHE, que s'ha compromès a reforçar la tanca.No hi ha encara data per reparar la tanca, però el vicepresident de l'Associació Amics de Tragó de Noguera, Francesc Antillach, espera que sigui en les pròximes setmanes. Va ser l'associació la que fa poc més d'un mes va enviar una carta a la CHE posant de manifest que la. Tant Antillach com la CHE atribueixen els desperfectes a un "acte de", tot i reconèixer que no saben qui pot haver estat.El fet però, és que les vaques pasturen lliurement a l'entorn del monestir, dins de la tanca de protecció, que es protegeixen del sol sota el monument i que deixen els excrements per tota la zona, on s'han trobat restes romanes. No hi són sempre però s'hi poden trobar sovint. El motiu és quei que la porta del corral està oberta perquè els animals puguin sortir i entrar ja que tenen permís de la CHE per pasturar per la zona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor