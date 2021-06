El Suprem espera el revés d'Europa després dels indults: «La sentència de l'1-O està morta»

, reforma delal Tribunal Constitucional, l'informe de l'Assemblea del. Una darrere de l'altra. El Suprem ha rebut constantment i ara ja vaticinen un revés per part d'Europa: ", la batalla d'Europa està perduda". Fonts del Suprem ho han explicat a El Mundo, no tenen un bon pronòstic sobre què passarà amb la condemna del procés al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).Aquest dimarts el govern espanyol va concedir els indults als presos polítics que portaven més de tres anys a la presó, un fet que tampoc va sentar bé al Suprem. A més, el dilluns elhavia votat unquei sol·licitava lliberar els presos. Així, l'Alt Tribunal considera que la condemna que va imposar la sala dirigida per Marchena "té els minuts comptats".I és que les fonts del Suprem creuen quequan el govern espanyol va anunciar que es plantejavaper poder reduir les penes dels líders independentistes. "Des del moment en què una reforma dona la raó a la tesi de desproporció de les condemnes, la sentència té els minuts comptats", explica el magistrat consultat per El Mundo.Tot i que sembla que amb la concessió dels indults, aquesta reforma s'ha ralentitzat, no es descarta que abans d'acabar l'any s'actuï. El simpleper part del govern espanyol, però, jade l'1-O, diuen les fonts de l'Alt Tribunal: "L'anunci, el debat públic de la reforma, repercuteix. A Estrasburg arriben els resums de premsa".

