Dimiteix el ministre de Salut britànic després de ser enxampat amb la seva amant

BREAKING | From @TheSun: Full video of Matt Hancock and Gina Coldangelo. pic.twitter.com/zNFwJ8VV1k — Liam Pegg (@LiamPegg_) June 25, 2021

El secretari de Salut del Regne Unit,, l'equivalent a un ministre, ha presentat aquest dissabte la seva dimissió al cap del govern del Regne Unit, Boris Johnson. Ho ha fet després que el diari The Sun publiqués unes fotografies en les quals surt besant una assessora,, a la seu del Departament.Segons la premsa britànica, tant Hancock com Coladangelo estan, i ella va ser nomenada assessora el passat mes de setembre.El ja exsecretari ha justificat la seva dimissió per evitar que les fotografies i l'afer amb l'assessorade la lluita contra la pandèmia de Covid-19. "Vull reiterar la meva disculpa per, assegura a la carta de dimissió, en què admet que ha "decebut" la gent "que tant ha sacrificat en aquesta pandèmia".

