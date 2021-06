El truc per saber si et poden multar per l'estat dels pneumàtics del teu cotxe

Els pneumàtics són una part essencial d'un vehicle, i el seu mal estat pot posar en perill el seu conductor i la resta d'ocupants. Tot i això,. Això és el que pot evitar unque demostra si el pneumàtic es troba enencara que no aparentment no es vegi.La tècnica consisteix en. Si t'ajups al nivell de la roda i aconsegueixes veure la part daurada de la moneda, hauràs de canviar el pneumàtic, ja que significa que està massa desgastat i pot suposar un risc per a la seguretat viària.Tal com recorda la Guàrdia Civil a les xarxes socials,. En aquest sentit, recorda el cos policial, "és més barat posar-los nous que pagar la sanció". A banda, encara que no es vegi la part daurada, es recomana no utilitzar els mateixos pneumàtics

