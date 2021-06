El sorprenent truc per treure't dels peus la sorra de platja

Anar a platja és una de les activitats preferides per molts a l'estiu. Tot i això, també té una part negativa, i és la sorra que s'enganxa a tot arreu i que segueix apareixent, fins i tot, dies després per casa i pel cotxe.



Si no fos per aquest fet, l'experiència seria molt més còmoda, i ara pot ser-ho perquè et donarem un truc per a evitar qualsevol rastre de sorra a la pell. Així doncs, la pròxima vegada que vagis a la platja, porta a la bossa un pot de pólvores de talc.

S'ha demostrat que si apliques aquest producte a la superfície on s'ha enganxat la sorra, s'absorbeix la humitat iDesprés, un mocador farà la resta i la pell et quedarà neta. D'aquesta manera, la sorra es quedarà al seu lloc: la platja.

