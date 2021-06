Alerta per la venda d'un oli d'oliva no apte per al consum a Catalunya

La Guàrdia Civil investiga una empresa de Conca per la suposada comercialització d'unacom a oli d'oliva verge llampant. El producte hauria estat distribuït a Catalunya per una empresa de la demarcació de. L'oli ha arribat a més punts de l'Estat com Navarra, Ourense, Jaén, Còrdova i Sevilla.En un comunicat, la Guàrdia Civil ha indicat que aquestes accions s'han emmarcat en l'anomenadaen el marc de la lluita contra la falsificació, adulteració, venda, etiquetatge, comerç o distribució il·legal de productes alimentaris i el frau econòmic que se'n deriva.Després de demanar informes a laboratoris, es va confirmar que el producte, ja que no complia les característiques marcades en els protocols i comporta diversos riscos per als consumidors.Aquest oli havia estat tractat amb substàncies no autoritzades i sotmès a tractaments no acceptats, per la qual cosa el producte finalpel fet de no seguir la normativa i estar contaminat per alguna matèria estranya "de naturalesa química".

