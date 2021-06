Una aficionada provoca una terrible caiguda múltiple al Tour de França

GREAT TO SEE SPECTATORS BACK INVOLVED IN SPORTS EH pic.twitter.com/Kwxj8be2Qh — Timothy Burke (@bubbaprog) June 26, 2021

look at this absolute nightmare that resulted pic.twitter.com/3Nf2QFMqHu — Timothy Burke (@bubbaprog) June 26, 2021

Els aficionats són una part indispensable a l'esport, i més en el ciclisme, on. La falta de barreres físiques entre les dues parts fa que es creï un ambient únic i especial. Però en el moment menys inesperat,, decideixen negativament una etapa.I així ha estat a la, que ha començat aquest dissabte amb una etapa. Una aficionada que envaïa part de la calçada per a fer-se una foto ha acabat senti poc decisiva.La seva pancarta, on es llegia "Endavant avi i àvia", h, i aquest ha perdut l'equilibri provocant. Les imatges des de l'helicòpter són espectaculars. A causa de l'incident,de menys consideració.. I encara per a més inri, s'ha tornat a produir una caiguda multitudinària a falta de set quilòmetres de meta. L'accidentada etapa ha estat vençuda per Julian Alaphilippe, primer líder la competició que acabarà a París el 18 de juliol i que ha començat de la manera més inesperada possible.

