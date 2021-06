Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut ha elevat aentre estudiants catalans després de fer diversos viatges de final de curs a Menorca, Mallorca, Tenerife i per dins de Catalunya., que es manté en 57 i 262 contactes estrets, les mateixes dades que va fer públiques Salut divendres al vespre.Al brot de Mallorca, els estudiants catalans que han donat positiu s'eleven aSalut també ha informat de 27 positius corresponents a un grup d'estudiants de Deltebre que van fer, i de 17 joves contagiats d'un grup d'estudiants de la Catalunya Central que van fer un viatge de final de curs per Catalunya.Segons ha explicat el Departament de Salut a través d'un comunicat, l'Agència de Salut Pública de Catalunya i l'Agència de Salut Pública de Barcelona estande Mallorca que es van fer entre l'11 i el 20 de juny. Del total de 44 diagnosticats, 28 corresponen a joves de la regió sanitària de la Catalunya Central, 14 a la de Barcelona ciutat, un a la de les Terres de l'Ebre i un altre a la de Girona.Del total de, 204 de la de Barcelona ciutat i 53 més estan disseminats pel territori. Pel que fa a Menorca, els viatges també es van fer entre l'11 i el 20 de juny. Tots els contactes estan a la zona de Barcelona i la seva àrea de metropolitana.D'altra banda, Salut també ha identificat 27 casos corresponents a un grup d'estudiants de Deltebre (Baix Ebre) que van fer un viatge de final de curs a Tenerife. El total de contactes estrets és de 165.d'un grup d'estudiants de les comarques centrals que van fer un viatge dins de Catalunya. Aquest grup va iniciar símptomes el 19 de juny i el total de contactes estrets és de 189.Els equips d'atenció primària s'estan encarregant de cribrar els contactes estrets en tots els casos detectats. Els brots detectats consten dede manera que cal dur a terme un bon estudi epidemiològic que necessita cert temps.Salut ha fet unai ha demanat a les persones que hagin fet un viatge d'aquestes característiques que siguin curoses en el seguiment de les mesures de protecció contra la Covid-19, estiguin atents a possibles símptomes relacionats amb la malaltia i col·laborin amb els serveis de vigilància epidemiològica en la investigació dels brots.amb un gran nombre de contactes a investigar.El Departament demana a les persones que han tingut un contacte estret amb un positiu que estigui alerta i compleixi estrictament la quarantena i les mesures de protecció per tallar la cadena de transmissió en cas d'haver-se contagiat, i recorda que

