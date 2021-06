Patinada d'Ayuso a Twitter en respondre la piulada d'un usuari

Aún no hemos ampliado la cobertura a otras comunidades. Esperamos hacerlo en próximas fechas. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 26, 2021

La, ha patinat en respondre la piulada d'un usuari que l'apel·lava a. "Encara no hem ampliat la cobertura a altres comunitats", escriu la presidenta madrilenya, quan l'usuari li diu que ha trobat la seva exparella a la capital espanyola.Durant la campanya electoral per a les eleccions del 4-M, Ayuso va protagonitzar el lema "t". I en una entrevista a Onda Cero va arribar a dir que a Madrid "pots canviar de parella i no tornar-te-la a trobar mai més", un fet que ella considera que "també és llibertat". L'usuari, de Barcelona, ha dit a la presidenta que no està "satisfet amb el servei", però la resposta d'Ayuso ha sorprès la xarxa, que ja torna a bromejar sobre el seu missatge en campanya.

