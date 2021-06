Així es recuperarà l'activitat de creuers a Barcelona

Més de 9.000 llocs de treball

Arriba l'estiu, el ritme de vacunació és accelerat i, de nou,. L'aeroport està recuperant poc a poc la seva activitat habitual idesprés de la pausa per la pandèmia de la Covid.Des del Port han preparat unatant per a les tripulacions, com per als passatgers, per als treballadors de la Comunitat Portuària i per als ciutadans de Barcelona. Així, les companyies de creuers que hi operen habitualment, sent MSC qui ha inaugurat la temporada aquest dissabte."Com a Port, som conscients de la nostraPer tant, considerem que la represa de l’activitat s’havia de fer quan les xifres de contagis i de vacunació a l’Estat espanyol ho permetessin", explica Carla Salvadó, subdirectora general de Comercial i Màrqueting del Port de Barcelona. Pel que fa a la previsió d’escales per a la temporada, "no podem avançar encara un número perquè en aquests moments seguim treballant amb les navilieres per anar introduint vaixells poc a poc. I hem treballat per", afegeix la directiva del Port.El protocol que seguirà el Port de Barcelona és l’acordat per Sanitat Exterior, que depèn del Ministeri de Sanitat del Govern espanyol. A banda de les mesures d’higiene bàsiques, com l’ús de, les companyies de creuers estan obligades a informar sobre el seu pla de salut, aprovat per l’estat de bandera, i garantir la seva implantació. Això inclou informació específica sobre elsamb els que compta eli capacitat de diagnòstic a bord; i informació sobre els procediments de la companyia de creuers previs a l’embarcament de passatgers, entre d’altres informacions.Els creuers que vinguin enguany suposaran un impuls molt important per a la recuperació d’un sector que ha patit una tremenda crisi a causa de la pandèmia de la Covid-19. Es tracta d’unai que factura anualment a Catalunya 1.083 milions d’euros, amb una contribució al PIB català de 562 milions d’euros anuals.

