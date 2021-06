Trilla demana «seny» amb la mascareta perquè «el virus se segueix transmetent»

Altres notícies que et poden interessar

El, ha assegurat que el final de l'obligació de portar mascareta a l'exterior és un "primer pas" que mostra que la situació millora, però ha fet una crida a "fer servir el seny" i fer-ho quan es va sol, amb el grup familiar i s'està a l'aire lliure, perquè "el virus se segueix transmetent".En declaracions al canal 324, Trilla ha recordat quei que ja hi ha un bon nombre de vacunats, però ha remarcat que "això continua". "Res d'oblidar-nos de la mascareta, ha d'estar a l'abast de tothom", ha dit. Trilla creu que es trigarà temps a treure la mascareta als interiors i ha recordat que"Crec que tothom és conscient que això no s'ha acabat, anem pel bon camí, però encara hem de recórrer molts quilòmetres per arribar al final", ha dit Trilla. Sobre la, considera que caldrà utilitzar-la, especialment en llocs com el transport públic.Sobre la, Trilla ha explicat que és "" que l'original de la Xina o la britànica, fet que passa per "l'evolució natural" del virus. Això provoca que "a poc a poc" la variant índia vagi substituint la britànica. Tot i això, ha remarcat que, no tant bé com amb les altres dues soques, però donen bona cobertura amb les formes més greus de la malaltia.A l'Trilla ha explicat que en els últims 10 dies s'ha notat un "cert augment" de consultes a urgències per símptomes de Covid-19, passant a tenir-ne entre 12 i 15 al dia, aproximadament. Es tracta de, dels quals pocs requereixen ser ingressats i pocs d'aquests acaben a l'UCI. "Però encara en rebem alguns que han d'ingressar als hospitals perquè tenen algun risc de desenvolupar una forma greu de la Covid", ha advertit.

