Fort augment de contagis per Covid a Catalunya

CONTAGIS 708.662 (+7.821) INGRESSATS 432 (-33) UCI 130 (-5) DEFUNCIONS 22.260 (+2) Rt 1,23 (+0,04) REBROT EPG 113 (+8) VACUNACIÓ DOSI 1 3.970.491 (+40.458) DOSI 2 2.346.564 (+60.106) Actualització: 26/06/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 3.970.491 ( +40.458 ) 59,5% (+0,6) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 2.599.749 (+84.439) 39% (+1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 647.285 (+76.551) Actualització: 26/06/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.116.453 (+7.191) REBUIG A LA VACUNA 72.239 (+617) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 4.233.209 Dosis Moderna/Lonza: 557.811 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.138.153 Dosis Janssen: 143.960 Actualització: 22/06/2021

Altres notícies que et poden interessar

Lano afebleix a Catalunya. Els'eleva a 113, vuit punts més que el balanç anterior, el primer dissabte que la mascareta no és obligatòria en espais exteriors . Les dades del Departament de Salut han notificat 1.044 nous contagis confirmats per PCR o test d'antígens en les últimes 24 hores. Així, el comput total de 708.662 que ha fet públic Salut no és correcte, ja que hi ha hagut un error a l'hora de comptabilitzar els casos que s'estabilitzarà aquest diumenge.Malgrat la mala dinàmica de les dades, les UCI se segueixen buidant de pacients Covid fins a 130 (cinc menys).i l'accelerat ritme de vacunació que manté el país ajuda a evitar que els nous contagis es tradueixin en ingressos greus. Pel que fa a les hospitalitzacions, baixen fins a 432 (-33).La incidència acumulada a 14 dies augmenta fins ai la taxa de positivitat puja fins al 4,33%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor