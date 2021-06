Altres notícies que et poden interessar

Laa partir d'aquest dissabte. Ja no és necessari dur-la pel carrer sempre i quan es pugui mantenir la distància de seguretat entre no convivents. Això no obstant, seguirà sent obligatòria en espais tancats i també als esdevenments multitudinaris a l'aire lliure quan els assistents no puguin mantenir el metre i mig de distància entre ells, a excepció dels convivents.El Consell de Ministres d'aquest dijous va aprovar el reial decret que rebaixa les restriccions. A Catalunya hem conviscut amb la mascareta durant gairebé un any: el Parlament ho va aprovar el 8 de juliol del 2020. Malgrat els canvis que introdueix el nou reial decret llei, de momentAixí, la mascareta només serà, a tots elsi alson perde persones sigui ientre persones de diversos grups de convivència. També serà obligatòria als, excepte dins de les seves cabines,inclosos andanes i estacions, així com elsde fins a nou places si són de bombolles diferents. Els passatgers de vaixells no hauran de dur mascareta a l'exterior si poden mantenir 1,5 metres de distància amb els altres passatgers.Tampoc caldrà que duguin la mascareta lesque es puguin agreujar per aquesta peça, que tinguin una discapacitat, dependència o alteracions de conducta que la facin inviable. Per últim, lesque viuen eno certs col·lectius essencials quan estiguin a les zones d'allotjament tampoc l'hauran de dur si més del 80% del col·lectiu està vacunat amb la pauta completa. Els treballadors i visitants externs d'aquestes residències sí que hauran de dur mascareta.

