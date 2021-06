​El teletreball als ajuntaments, a debat

Eles va imposar en molts àmbits de manera sobtada el març del 2020. Després de quasi un any i mig i amb l'avanç de la vacunació, alguns sectors han tornat a unaquasi total mentre altres dubten sobre com passar d'una situació conjuntural a una de més estructural.És el cas de lesque debaten actualment si han de continuar fent teletreball parcialment. En aquest context, l'(ACM) ha organitzat un debat municipalista per posar sobre la taula els avantatges i inconvenients de treballar en remot a les administracions locals.La jornada se celebrarà aquestde 10.00 a 13.15 en format on line a l'aula virtual de l'i està adreçada, bàsicament, a càrrecs electes i treballadors públics de les administracions locals. En el marc del debat municipalista, es presentaran els resultats de l'enquesta que l'ACM ha realitzat entre elsde fins a 20.000 habitants sobre l’experiència del teletreball en pandèmia i la possibilitat de fer una regulació comuna a través del conveni marc.En aquest enllaç es pot consultar el programa del debat municipalista “El teletreball als ens locals”

