Mor el compositor i musicòleg Lluís Albert

, segons ha informat la Confederació Sardanista de Catalunya. El també director d'orquestra i de cobla era nebot de l'escriptora Caterina Albert, Víctor Català, i curador de la seva obra. Albert va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya el 2019 i la Medalla al Mèrit Musical de l'Obra del Ballet Popular el 1992.És autor de 90 sardanes, obres lliures per a cobla i suites, també va adaptar ballets i danses populars, i va compondre obres corals, quintets de vent, peces simfòniques i música religiosa, entre d'altres.Lluís Albert i Rivas va estudiar al Conservatori del Liceu on, el 1959, va aconseguir el Diploma Oficial de l'Estat de Mestre de Composició, el primer d'aquest tipus que lliurava el centre. A part de saber tocar la tenora i el tible, al llarg de la seva vida també va aprendre oboè, viola, flauta de bec, guitarra, orgue i acordió. Va actuar amb l'Orquestra Simfònica Estela, de Barcelona i va dirigir l'Orquestra de Cambra de Girona.Algunes de les seves sardanes més conegudes són Sortint de concert, creada després d'escoltar un concert de Beethoven, Placidesa o Us la devia.També va fer feina d'investigació i recerca històrica, centrada sobretot en la figura de Pep Ventura, va escriure llibres i va col·laborar en obres col·lectives. Defensava la idea que la sardana s'ha de ballar sempre amb els braços amunt i ho va materialitzar al llibre 'Contra la falsa sardana'.La cerimònia de comiat serà aquest dissabte 26 de juny, a dos quarts de set de la tarda, a l'Església Parroquial de Sant Pere de l'Escala. L'Ajuntament de l'Escala també s'ha fet ressò de la notícia i ha lamentat la mort d'un "il·lustre escalenc".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor