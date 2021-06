Assassinen una cooperant espanyola en un atac a Etiòpia

Metges Sense Fronteres ha comunicat aquest divendres, a Etiòpia. La víctima, de 35 anys edat i originària de Madrid, va perdre la vida juntament amb dos companys més, Yohannes Halefom i Tedros Gebremariam, procedents del mateix país.Un d'ells exercia d'assistent de coordinació i l'altre de conductor. L'entitat va perdre el contacte amb ells i el cotxe en què viatjaven ahir a la tarda i aquest matí, el vehicle ha estat trobat buit i, a uns metres de distància, els seus cossos sense vida."La seva mort suposa un cop devastador per a totes les persones que formem part de l'organització tant a Etiòpia, com a la resta dels països on opera. Compartim una profunda tristesa, indignació i consternació i ho sentim moltíssim per les seves famílies", ha explicat Metges Sense Fronteres a través d'un comunicat. Així, ha condemnat als fets, assegurant que no s'aturaran fins que aconsegueixin aclarir els fets. "Els tres estaven allà per ajudar a la població, és impensable que hagin pagat amb les seves vides per això", ha afegit.

