Miquel Pueyo: «El govern republicà de Lleida no serà un parèntesi excepcional de quatre anys»

"El meu lideratge no té un caire faraònic i és diferent al model dels líders polítics d’aquesta ciutat, que ha estat testosterònic i amb pretensions providencialistes"

Miquel Pueyo, Paer en cap de Lleida. Foto: Adrià Costa

"No se’m perdona haver acabat amb un cicle de governs socialistes de 39 anys. Tenim la voluntat de continuar i un projecte de ciutat que va molt més enllà d’una legislatura. Això inquieta els sectors immobilistes que no volien canvis a Lleida"

Miquel Pueyo, Paer en cap de Lleida. Foto: Adrià Costa

"La campanya de temporers serà molt millor que l'any passat, quan es va generar una tempesta perfecta. L'Estat ha dimitit de les seves responsabilitats, però la ciutat està preparada per acollir persones sense llar i evitar que dormin al carrer"

Miquel Pueyo, Paer en cap de Lleida. Foto: Adrià Costa

"Lleida és la segona capital de demarcació més poblada, la sisena de Catalunya i la primera en oferta d’espai. La ciutat no ha perdut ni un sol habitant durant la pandèmia i és una ciutat molt ben valorada per viure-hi i per tirar endavant una família"

Miquel Pueyo, Paer en cap de Lleida. Foto: Adrià Costa

"Els governs de coalició no són mai fàcils, i no ho està essent a Lleida tampoc. M'hagués agradat governar en solitari, però la missió històrica que teníem i els resultats electorals obligaven a un pacte que no es pot trencar frívolament"

"Els indults poden rebaixar la temperatura entre governs i retornar el conflicte a la via política, però recordo que la repressió abraça 3.000 persones"

Miquel Pueyo, Paer en cap de Lleida. Foto: Adrià Costa

El 27 de juny del 2019 es feia oficial el canvi polític a la ciutat de Lleida després de quatre dècades de governs del PSC. ERC, JxCat i el Comú firmaven el "Pacte de Sant Joan" i iniciaven una legislatura sense saber els grans revolts a que s'haurien d'enfrontar.El paer en cap, Miquel Pueyo i París (Lleida, 1957) ha liderat l'executiu en els moments més complexos que ha hagut de viure la capital del Segrià a causa de la pandèmia de la Covid-19.L'alcalde segueix amb el tarannà afable i les pretensions d'entesa i concòrdia, però la gestió del dia a dia i el context social i polític li ha provocat cicatrius . No ho amaga i reconeix les dificultats que porta inherents el govern d'entesa de Lleida, però reivindica el projecte de ciutat d'aquest equip de govern enfront d'aquells poders econòmics i mediàtics que, diu, no li perdonen que hagi acabat amb el sistema de govern socialista a la ciutat. Pueyo rep al saló de plens de la Paeria mentre confessa que ha pogut mantenir la conciliació familiar que tan defensava.- Sí. Els Déus ens han facilitat els nostres somnis però també ens han enviat proves dures que hem hagut de superar. En la mitologia clàssica aquest model d’història és recurrent, i a nosaltres també ens ha passat.- He passat moments de patiment personal, com molta gent en aquesta pandèmia. Com alcalde m’ha tocat fer coses que no hagués volgut fer mai com, per exemple, casar una parella en un hospital vestit amb un EPI protector del virus.- Quan parlava de conciliació familiar hi havia gent que se’n reia perquè sentir-ho dir a un home s’interpretava com una mostra de debilitat. Paradoxalment, la crisi de la Covid-19 m’ha permès mantenir un vincle més estret amb la meva família del que hagués pensat. Sopava cada dia amb les meves filles, i això m’ha semblat una derivada positiva de la pandèmia. D’altra banda, també m’he reafirmat en la idea valorar el temps, de ser prudent en el seu ús sobretot quan es parla en públic i de replantejar la celebració d’actes més aviat del que es feien.- (riu) Reconec que a vegades faig confessions que poden ser utilitzades en la meva contra. Les persones que em coneixen saben quin és el projecte de ciutat que tinc i què és el que puc oferir com alcalde. El meu lideratge no té un caire faraònic i és diferent al model dels líders polítics d’aquesta ciutat, que ha estat testosterònic i amb pretensions providencialistes.- No se’m perdona haver acabat amb un cicle de governs socialistes de 39 anys. És evident que hi ha agents polítics i d’altres poders que es senten decebuts per la presència d’un alcalde republicà a la Paeria de Lleida.- En alguns casos es servava l’esperança que aquest executiu fos de vida curta. El govern republicà de Lleida no serà un parèntesi excepcional només de quatre anys. Tenim la voluntat de continuar i un projecte de ciutat que va molt més enllà d’una legislatura. Això inquieta els sectors immobilistes que no volien canvis a Lleida.- Sincerament no ho sé. Nosaltres hem arribat al govern de la ciutat per canviar les coses i això implica prendre decisions que no són ni còmodes ni fàcils. Li posaré un exemple; el centre per a persones sense llar. Els socialistes mai no van fer res i no van afrontar la complexitat que suposava aquesta qüestió. Nosaltres sí que ho fem perquè aquesta és la nostra missió.- Per una qüestió de principis procuro no enervar-me (riu). No obstant, quan reflexiono sobre les praxis polítiques detecto un cert punt de cinisme en els postulats dels socialistes. El cap de l’oposició va ser regidor del govern de la ciutat onze anys i només va ser alcalde deu mesos. Mira molt cap enrere i molt poc cap endavant.- Devia ser decebedor per a ell. He procurat parlar-hi, entendre’l i tractar-lo amb amabilitat i justícia. He de dir que a vegades he sentit que no se’m tractava a mi de la mateixa manera.- En el debat de l’estat de la ciutat va dedicar molt temps a advertir-me. Em deia que si miro pel retrovisor veuré el PSC. No sóc qui per analitzar quin ha de ser el candidat del PSC, però sí que m’agradaria que concretés l’itinerari polític, perquè ara és erràtic. Un dia ens estenen la mà, l’endemà manipulen els veïns per enfrontar-los al govern… els socialistes no assoleixen el nivell de maduresa que ha de tenir una formació amb possibilitats de governar una ciutat com Lleida.- Ciutadans està instal·lat en la irrellevància política. És una oposición àcida, disgustada i desesperançada. El PP, per la seva banda, planteja un model de ciutat en el qual hi podem debatre qüestions. Tot i això, Xavier Palau no té possibilitat de ser alcalde perquè Lleida no és una ciutat tan carca.- Exactament per demanar consell no, però amb Antoni Siurana sí hi he tingut relació perquè ell és president de l’entitat Ilersis que vetlla per la integració de persones amb discapacitat. Al ple municipal les vegades que s’ha posat en valor la tasca de l’alcalde Siurana han estat perquè jo mateix ho he recordat, no pas el PSC. Amb Àngel Ros hi tinc un vincle de gran cortesia. Si necessités opinió no em faria res demanar-la. En aquests anys m’he adonat que s’estableix una gran complicitat entre alcaldes i, a més, tots ens anem convertint en grans defensors de les nostres ciutats fins a nivells que a vegades poden semblar de hooliganisme (riu).- Serà molt millor que l’any passat. Aleshores es va generar una tempesta perfecta que barrejava un efecte crida de persones sense llar en un context de pandèmia sense vacunes. Ens va desbordar i l’Estat va dimitir de les seves responsabilitats. Vam demanar-li un canvi del marc regulador de nacionalitat, però aquesta demanda no va ser atesa. Amb els equipaments que hem obert per acollir temporers i persones sense llar, les fotografies de persones dormint al carrer s’haurien d’acabar.- Al 100% no, però amb la tasca de la Paeria s’arribarà a un nivell de solució molt alt. A Lleida tenim equipaments per acollir unes 120 persones i em consta que en altres municipis del Baix Segrià també s’ha fet bona feina a l’hora de preparar equipaments. Si mirem enrere podem recordar escenes com la de les 300 persones dormint als blocs del seminari. Això ja no tornarà a passar.- Aquesta és la nostra intenció. L’alberg de Pardinyes se sumarà als pisos disponibles que ja té la ciutat i a la gestió d’acompanyament que es fa d’aquestes persones. Hem de pensar que tractem amb humans, i per tant, cal ser curós a l’hora d’abordar aquests casos. Sovint es necessiten serveis psiquiàtrics, i és una feina lenta.- La frase de Muntaner ha tingut un component simbòlic que referencia als segles d’esplendor de Lleida. Quan ara es parla de la segona capital es fa en termes estratègics i econòmics; Lleida és la segona capital de demarcació més poblada, la sisena de Catalunya i la primera en oferta d’espai. Tenim hectàrees per acollir empreses i una situació geogràfica interessant. D’altra banda, apostem per la combinació agro-digital que és molt poderosa i ens pot convertir en el segon “hub” digital del país. Lleida no ha perdut ni un sol habitant durant la pandèmia i és una ciutat molt ben valorada per viure-hi i per tirar endavant una família. Són valors que hem de defensar i fer visibles.- No hi ha hagut un lideratge compartit perquè la diferencia de població és molt gran. Si Tàrrega tingués 60.000 habitants, la dialèctica territorial seria diferent i beneficiosa per tots. A Lleida hi ha hagut la temptació de trobar els referents a Barcelona, i això té poc sentit perquè les realitats són diferents.- Quan escoltava en Pere Aragonès reivindicar el model de pacte de Lleida em sentia responsable (riu). No és fàcil perquè en aquest país no tenim tradició de governs de coalició. Cada soci intenta mantenir el seu relat i això genera més soroll mediàtic. Tot i això, un govern de coalició també obliga al rendiment de comptes entre els membres de l’executiu i a fer un esforç de síntesi. Em sembla una via interessant.- Clar! I que em toqui la loteria! (riu) el polític ha de saber llegir la realitat, i la que tenim a la ciutat de Lleida feia molt complicat un govern d’un sol partit.- Em passen pel cap moltes coses, i és veritat que alguns companys del partit em demanaven això. No és aquesta una qüestió que s’hagi d’abordar frívolament, oimés tenint en compte la missió històrica que teníem després de dècades de governs del PSC. Ens havíem de posar d’acord, ens hi vam posar i el pacte no es pot trencar tan fàcilment. Governar en minoria amb set regidors seria un patiment constant.- És una qüestió apassionant. Algunes coses han canviat molt d’ençà que vaig ser diputat l’any 1988. Aleshores érem tres “ximples” els que defensàvem l’autodeterminació enmig de la Pax Romana del pujolisme. Allò era molt sòlid i vèiem complicat un canvi de tendència. Amb el temps ha passat i la desaparició de CDC i Unió ha provocat un canvi de paradigma molt gran. En els propers anys podem veure més canvis en el panorama polític del país.- No sóc bon analista polític i tampoc no crec en les profecies. N’he vist caure moltes. M’ho miro amb interès però sense fer pronòstics massa ferms.- Les reflexions sobre què cal fer no són coincidents entre tots els diputats. La lectura de la realitat es fa a base de sumar punts de vista diferents. Hem passat moments culminants durant la tardor del 2017 i hem tingut un retorn molt dur en forma de repressió de l’Estat espanyol. Això obliga a fer un replanteig de la situació i analitzar on som i cap on anem.- L’horitzó desitjable seria el de l’amnistia, encara que valoro el fet que s’hagi aconseguit limitar el dolor dels presos polítics i de les seves famílies. El sofriment s’ha d’atenuar però recordo que la repressió abraça unes 3.000 persones.- La valentia i el coratge és una qualitat que atorgo a les persones i no als estats. No em sap greu, però, admetre que aquesta mesura de gràcia és una mostra de sensatesa que pot rebaixar la temperatura entre governs i retornar el conflicte a la política i treure’l de la via judicial.- Fa temps que espero! Que hi hagi un govern és bo per als municipis, i si el president és d’ERC, més. Pere Aragonès era el millor candidat per accedir al càrrec perquè té una gran capacitat d’entendre la realitat i combinar-la amb objectius polítics a mitjà i llarg termini. Tinc una carpeta lleidatana que abordaré amb el president i també amb els consellers del nou Govern.- No faré una valoració del mandat del president Quim Torra, però sí que crec que ell havia d’haver tingut més sensibilitat cap a Lleida en aquells moments. El 3 de juliol vaig acompanyar la consellera de Salut i vam anunciar que no hi hauria tancament perquè així ho indicaven les dades que manejava el Govern. L’endemà, el president Torra va decidir el tancament sense ni tan sols venir a la ciutat. La imatge d’aquells dies me l’han retret centenars de vegades, però forma part de la meva feina i ho assumeixo.- El president havia de ser al territori en un moment greu com aquell. Sabia que els sectors econòmics de la ciutat estaven tocats i també que seria complicat entendre aquella situació. M’hagués agradat també una informació prèvia a l’anunci. Li vaig fer saber la meva indignació.- Una comunitat lingüística que no disposa de la protecció d’un estat ho té molt complicat. Aquesta conclusió potser és massa descoratjadora, però tampoc podem inventar-nos la realitat. No obstant, com a catalans no ens podem permetre el fet d’anar llençant mals averanys contra l’idioma dient que té els dies comptats. Si el futur de la llengua passa per la incorporació de nous parlants és absurd que nosaltres mateixos alertem que és un idioma que s’està morint. Qui pujarà a un vaixell que s’enfonsa? D’altra banda, hem de ser conscients de les nostres praxis i analitzar si ho fem bé. Quan era secretari de política lingüística vivia a Barcelona i sempre parlava en català, però això no era costum entre molts catalanoparlants, sobretot quan parlaven amb nouvinguts. Canviaven l’idioma. Ells mateixos decidien no parlar en català, i aquest és un dels problemes que hem de revertir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor